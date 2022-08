Milenkovic, venerdì sarà decisivo: via solo con 15 milioni

Il Corriere dello Sport si concentra su Nikola Milenkovic. La dirigenza viola - si legge - si aspetta di ricevere entro il fine settimana una proposta di almeno 15 milioni: l'alternativa (per la quale fa il tifo Italiano) sarà comunicare al serbo che anche per quest’estate non si muoverà da Firenze. Un primo giorno chiave per il dentro o fuori dovrebbe essere venerdì, data nella quale è previsto un nuovo contatto tra l’area tecnica viola e Fali Ramadani, agente del giocatore. Schuurs (Ajax) e Faes (Reims) restano per adesso sullo sfondo.