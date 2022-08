Cabral, Jovic e gli altri: Italiano prende la mira per segnare di più

"Jovic e gli altri: Italiano prende la mira per segnare di più": Repubblica Firenze titola così in riferimento al reparto offensivo della Fiorentina. Il tecnico viola - si legge - sta cercando soluzioni per concretizzare tutte le occasioni che la squadra crea. Una questione che già l’anno scorso aveva tenuto banco. La domanda più o meno era questa: come permettere agli attaccanti e agli esterni offensivi ( per Italiano attaccanti a tutti gli effetti) di trasformare in rete i tanti palloni che la Fiorentina riesce a portare nell’area avversaria?