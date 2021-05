Toto allenatore: da Gattuso a Sarri, ma attenzione anche agli outsider. I nomi

Tutti i nomi in corsa per la panchina viola della prossima stagione

Redazione VN

Ne La Nazione, oggi in edicola, troviamo una panoramica su tutti quelli che sono i nomi in corsa per la panchina viola della prossima stagione.

Gattuso: un profilo che è sempre piaciuto a Commisso che probabilmente fosse dipeso da lui lo avrebbe messo sotto contratto subito. Ma i matrimoni si fanno in due e al momento c’è una parte da convincere.

Juric: un nome che rimbalza ormai da oltre un anno. L’estate scorsa sembrava tutto fatto, poi la pausa di un giorno fu determinante ne farlo rimanere sulla panchina dell’Hellas. Adesso però i rumors sono tornati ancora più forti. Con un dettaglio diverso, non c’è solo la Fiorentina sulle sue tracce

De Zerbi: piace alla Fiorentina per il modo in cui giocano le sue squadre; è un giovane emergente pronto per costruire insieme al club che lo sceglierà una squadra ambiziosa. Attenzione però al possibile richiamo estero e di una Champions da disputare

Outsider: La scorsa settimana si era anche parlato di Fonseca in chiave Fiorentina, ben prima l’arrivo di Mourinho nella capitale. Contatti diretti non ce ne sono stati. Solo rumors che in questo periodo non mancano. Ma Fonseca comunque sarebbe un profilo interessante per la Fiorentina che tra gli outsider potrebbe inserire anche Alessio Dionisi, blindato però da Corsi dopo l’Empoli in A

Sogno: Dopo essere saltata la sua candidatura alla Roma, Maurizio Sarri è tornato in pista anche in ottica Fiorentina. Anche se la possibilità di vederlo in riva all’Arno al momento è molto remota