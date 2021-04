Fiorentina, la carriera dei tre pretendenti alla panchina

Conosciamo da vicino i tre allenatori più chiacchierati per sedersi il prossimo anno sulla panchina della Fiorentina

La Fiorentina si deve ancora salvare ma intanto impazza il toto allenatore visto che una certezza in tal senso l'abbiamo: in ogni caso non sarà Beppe Iachini l'allenatore viola della stagione 2021/22. A fine anno scadrà anche il contratto di Vincenzo Montella e Commisso non avrà più stipendi da pagare e potrà scegliere il nuovo tecnico per far partire finalmente (forse) un nuovo progetto. I nomi più gettonati sono tre e a giorni alterni diventano o meno i favoriti: Gennaro Gattuso, Roberto De Zerbi e Ivan Juric anche se oggi La Nazione tira in ballo il nome di una vecchia conoscenza della Fiorentina cecchigoriana: Claudio Ranieri. Per fare chiarezza sui primi tre abbiamo pensato di proporvi in tre schede la carriera completa di ciascuno di loro in ordine alfabetico.