Mourinho dà il via al valzer delle panchine, Commisso studia la sorpresa

Friedkin ha stupito tutti prendendo Mourinho. E anche Commisso vuole crescere

Commisso e i fiorentini hanno una cosa in comune: l’orgoglio. Enorme. Sarà per questo che seguono, da passionali, le vicende viola con lo stesso ardore. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione. Ma oltre a questo, Rocco e Firenze condividono un altro aspetto del proprio carattere: sono entrambi competitivi e ambiziosi. Ai massimi livelli. Ecco perchè alla fine, a salvezza acquisita, potrebbe anche sorprendere tutti, smentendo gli scettici e dando ragione a chi ha sempre fiducia nel presidente. I Friedkin hanno sparigliato le carte con l’innesto di primissimo piano dello Speciale One, dando solidità al proprio sogno italiano. Ed è per questo che i tifosi viola ora aspettano la risposta di Commisso che nelle intenzioni ha sempre manifestato la sua voglia di crescere la società e le ambizioni del club. Il futuro della panchina viola dirà molto sulle ambizioni, ma anche il cast sarà indicativo.