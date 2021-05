La Roma ingaggia Mourinho e la Fiorentina cosa farà una volta raggiunta, speriamo presto, la salvezza?

Saverio Pestuggia

La Roma ha annunciato ieri con una mossa a sorpresa di aver ingaggiato fino al 2024 "The special One", al secolo Josè Mourinho rilanciando alla grande le ambizioni del club giallorosso dopo un'annata in chiaroscuro che potrebbe anche chiudersi con una clamorosa esclusione dalle coppe europee o al massimo con la partecipazione come settima classificata alla neonata Conference League. L'arrivo dello Special ha liberato il nome di Maurizio Sarri rilanciandolo idealmente, soprattutto nella mente degli inguaribili ottimisti, in orbita Fiorentina. Ma la squadra viola purtroppo deve ancora arrivare alla salvezza in questo tribolato campionato e questo pregiudica e ritarda la ricerca della dirigenza viola e anche il sì di qualche allenatore di buon lignaggio.

E allora salviamo il soldato Fiorentina e poi caro Rocco "qui si parrà la tua nobilitate" ovvero 'si mostrerà la tua capacità'. Ho voluto scomodare questo famoso endecasillabo usato da Dante nella Divina Commedia perché Firenze è la sua patria e spero che dall'alto mi perdoni per averlo usato per colloquiare del futile giuoco del calcio. Ma cosa voglio dire con questo scritto dantesco? Semplicemente che dalla scelta del nuovo allenatore potremo capire le intenzioni del Patron viola. Un allenatore di grande lignaggio comporterebbe automaticamente la volontà di rilanciare alla grande la Fiorentina dopo un biennio di sofferenze, mentre se la scelta dovesse cadere su un profilo di medio livello o su un giovane emergente è chiaro che il passo sarebbe nettamente più corto, ma non per questo da scartare a priori.

Non che un allenatore giovane debba comportare per forza un campionato in tono minore, ma la stagione partirebbe certamente come un'altra scommessa da verificare e soprattutto i calciatori importanti non sarebbero certo invogliati di approdare a Firenze solo perché meravigliosa città d'arte e culla del Rinascimento italiano. Qui c'è da ricostruire una squadra ormai da sistemare in tutti i reparti e se si parte dal manico le cose vengono certamente meglio. E se 'un americano a Roma' ha avuto il coraggio di affidarsi a Mourinho, noi speriamo che il nostro Rocco possa azzardare qualche mossa di alto livello. Almeno la speranza, essendo anche tifosi oltre che scriba del calcio, dobbiamo continuare a coltivarla. In fondo è sempre l'ultima a morire.