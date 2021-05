Iachini mette mano alla difesa, pronto Quarta. Possibile esclusione eccellente?

L’argentino era uno dei più in forma e ha lasciato il posto a Caceres (che non ha demeritato) Hanno deluso invece Pezzella e Milenkovic: uno dei due resterà in panchina?

Sabato al Franchi arriva la Lazio di Simone Inzaghi. Una delle squadre più in forma del campionato capace di segnare per 15 reti nelle ultime 5 partite (tra cui il netto 3-0 ai danni del Milan). Per La Nazione, considerato il periodo tutt’altro che felice della difesa viola (11 gol subiti nelle stesse giornate), Iachini è obbligato ad inventarsi qualcosa di diverso. Perché se all’interno della difesa viola a zona-imbalsamata ha comodamente passeggiato un attaccante di 39 anni come Palacio, figuriamoci cosa potrebbero inventarsi Immobile (19 reti), Caicedo (8), Luis Alberto (9), Correa (8) Milinkovic Savic (8). E proprio in quest’ottica, visto le difficoltà delle ultime settimane, sabato potrebbe essere l’occasione per rivedere Quarta dal primo minuto. Per il quotidiano fiorentino un ipotesi potrebbe essere quella di vedere l’argentino prendere il posto del connazionale Pezzella per dare una mazzata e scuotere il gruppo. Lui e Milenkovic, a differenza di Caceres (che non ha demeritato) sono stati tra i più deludenti e criticati nelle ultime uscite. Dovrebbe, però, essere il Capitano stesso a fare un passo indietro ammettendo di non essere nelle condizioni ideali; se infatti la scelta fosse di Iachini, la possibilità di stravolgere le gerarchie avrebbe conseguenze ancora peggiori all’interno dello spogliatoio. Comunque la si consideri, la situazione è complicata e delicata…