La difesa fa acqua da tutte le parti e c’è il mistero Quarta

Da undici partite consecutive la Fiorentina non riesce a chiudere una partita senza prendere gol. Questi i numeri snocciolati dal Corriere Fiorentino. Non stupisce che, nonostante i tre goal segnati, non arrivi la vittoria a Bologna. Errori di...

Da undici partite consecutive la Fiorentina non riesce a chiudere una partita senza prendere gol. Questi i numeri snocciolati dal Corriere Fiorentino. Non stupisce che, nonostante i tre goal segnati, non arrivi la vittoria a Bologna. Errori di tenuta psicologica, non concettuali. Lo ha spiegato lo stesso Iachinia fine partita. Mastica amaro l’allenatore viola che l'anno scorso era riuscito ad ottenere una diversa solidità del reparto arretrato. Pur non essendo cambiati gli interpreti, il risultato non è più lo stesso. Milenkovic, Pezzella e Caceres non sono più un baluardo insuperabile. Inoltre la Fiorentina avrebbe a disposizione anche Martinez Quarta. Inamovibile per Prandelli, con il ritorno di Iachini non è più un punto fermo. Curioso, visto che ad oggi è l’unico certo di indossare la maglia viola anche nella prossima stagione. Con 57 reti subite, la Fiorentina ha la quattordicesima peggior difesa del campionato insieme al Cagliari. Peggio hanno fatti soltanto il Crotone, il Parma e le dirette concorrenti Spezia e Benevento. Potrebbe sembrare un paradosso, ma non lo è: spesso il migliore in campo è stato il portiere, Dragowski.