Iachini: “L’avevamo preparata sui loro tagli, qualche piccola sbavatura”

Le parole di Iachini dopo la X di Bologna, arrivata dopo un ottovolante di emozioni e tre pareggi da parte degli avversari

"La squadra l'ha interpretata nella maniera giusta. Abbiamo fatto ciò che dovevamo, sapevamo che erano bravi sui tagli quindi ci eravamo preparati su questo. Però abbiamo fatto qualche piccola sbavatura. I 3 punti non erano demeritati. Stiamo lavorando ogni settimana per migliorare sotto l'aspetto della difesa. Diciamo che anche oggi l'avversario è stato molto bravo, ma conta lo spirito e la prestazione. Dobbiamo continuare a voler sempre vincere. I ragazzi hanno un percorso di lavoro, Vlahovic l'ha avuto anche lui ed è cresciuto tanto. Ma oggi anche il resto dei compagni ha fatto la prestazione. Comunque siamo contenti per Vlahovic che sta facendo gol: vuol dire che la squadra crea i presupposti perché questo avvenga. Ribery e le sue condizioni? Vediamo nei prossimi giorni. Ha preso una contusione forte, vediamo cosa dirà lo staff medico. Non dovrebbe essere niente di particolarmente grave".