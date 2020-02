Sandro Tonali (SCHEDA) non sarà mai, probabilmente un giocatore della Fiorentina. Eppure, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel mese scorso Pradè e Barone hanno recapitato al Brescia un’offerta clamorosa da 50 (cinquanta!) milioni di euro, altrettanto clamorosamente rispedita al mittente. L’operazione non è riuscita, ma testimonia l’irrefrenabile voglia di investire su giocatori giovani e pronti per lanciare in futuro la Fiorentina nell’Olimpo del calcio italiano.