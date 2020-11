Toccafondi (Italia Viva): “Sullo stadio Franchi teniamo insieme bellezza e sviluppo”

A seguire vi proponiamo un estratto dell’articolo di Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva, su La Repubblica. Il tema è la possibile ristrutturazione dello stadio Franchi.

Nessuna città è rimasta immobile, una fotografia, una icona cristallizzata. Anche Firenze. E questo cambiamento deve proseguire. Perché non pensare che sull’impianto sportivo della città non sia possibile tenere insieme la giusta tutela dello spirito che ispirò Nervi e la altrettanto giusta necessità di arrivare ad un impianto moderno, comodo, utile? Firenze è oggettivamente bella. Ma la bellezza, senza lavoro, visione, prospettiva rischia di perdere in parte il suo significato. Una città senza sviluppo e prospettiva non ha futuro. La rendita di posizione per una città rappresenta delle sabbie mobili. Tra attesa e prospettiva, lavoriamo tutti per la seconda. Anche sullo stadio Franchi