Sulle pagine di Repubblica viene proposto quest’oggi un interessante approfondimento sulla vicenda del restyling del Franchi. Il Ministero dei Beni culturali avrà ancora circa ottanta giorni per rispondere alla lettera della Fiorentina, la sensazione è che si prenderà tutto il tempo necessario. A Roma non sono piaciuti i toni di Commisso, soprattutto la frase su Franceschini: “C’è anche la possibilità che lo stadio non si faccia. Se il Franchi non si può fare come voglio io, i soldi li possono mettere loro. Credo che Franceschini lì a Roma ne abbia”.

In ogni caso, l’atto con cui il Mibact si pronuncerà sulla richiesta di ACF sull’interpretazione della legge stadi sarà da considerarsi atto formale. Anche in caso di risposta estremamente conforme alle esigenze di Commisso (eventualità non scontata), il rischio è che i nemici del restyling possano impugnare il verdetto al Tar. Comune procedura dei ricorsi che il comitato “Salviamo il Franchi” ed il Fai stanno già valutando. Con la conseguenza che se, per ipotesi, la risposta del Ministero alla Fiorentina arrivasse in gennaio e immediatamente fosse impugnata, prima di altri 3- 4 mesi la progettazione del nuovo Franchi non potrebbe partire. È lo scenario da brivido che attende il nuovo stadio. Un periodo medio- lungo di carte bollate prima di arrivare alla meta, sempre che la proprietà viola confermi l’interesse di provarci.

