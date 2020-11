Prandelli: “Lasciamo perdere la partita, ricordiamo Maradona”

In collegamento con gli studi Rai, Cesare Prandelli ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese. Il tecnico ha ricordato Diego Armando Maradona, nessuna parola sulla partita:

La notizia della morte di Maradona? E’ doveroso ricordarlo. Lasciamo perdere la partita. Abbraccio le persone vicine a Diego. Siamo tutti molto tristi. Nelle partite in cui l’ho marcato non aveva tante energie, sono stato fortunato. Nessun giocatore ha mai parlato male di lui, ha sempre pensato prima ai compagni, è stato una persona generosa. E’ impossibile dividere l’uomo dal calciatore. Fatico a trovare le parole. Ha fatto divertire generazioni, mai nessuno gli è arrivato vicino. Quando si parla di lui, dobbiamo solo ringraziarlo per quello che ci ha fatto vedere.