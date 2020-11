PAGELLE VN- Prandelli la vince con i cambi, Montiel affonda l’Udinese

Dal 110’ MONTIEL 8: Entra in campo e cambia la partita, la vera vittoria di Cesare Prandelli. Il classe 2000 incarna quello che la Fiorentina deve trovare: spensieratezza, qualità e felicità. Il suo mancino chirurgico che batte Musso è una delle cose più belle di questa stagione viola.

VLAHOVIC 4.5: Semplicemente sbaglia tutto. Gli stop, i passaggi e soprattutto l’incredibile palla gol che si era costruito al 37’. Da solo davanti a Musso già in ginocchio, spara altissimo, per un errore imperdonabile per un giocatore che vuole essere titolare e protagonista. Ha un’altra buona palla sul mancino, che spara il curva.

— TUTTE LE ALTRE VALUTAZIONI