Il commento: “Franchi capolavoro, non va distrutto. Politici arroganti, tifo e Commisso…”

Su La Nazione troviamo il commento del giornalista Antonio Natali alla situazione riguardante lo stadio Franchi. A seguire vi proponiamo un estratto:

Disegnato da Pier Luigi Nervi e tirato su agli esordi degli anni Trenta, è unanimemente riconosciuto come uno degli esempi più alti dell’architettura del Novecento. E dispiace, specie a me che sono viola dalla nascita (da bimbo vestivo la maglia 7 di Hamrin) che a premere sulla sua trasformazione siano anche molti tifosi della Fiorentina, quelli cioè che al Franchi ci vanno da quand’erano piccini e che dovrebbero custodirlo come un gioiello di famiglia. Capisco che non vogliano correre il rischio di sdegnare il ricco imprenditore italo americano disposto a investire nella squadra molto danaro (almeno è quanto promette) purché gli si consenta di modificare lo stadio. E comunque i tifosi sono sempre meno molesti d’alcuni politici che ne cavalcano il malumore per consensi elettorali. Politici arroganti; che rivelano peraltro la mancanza d’ogni rispetto nei riguardi del nostro patrimonio e della legislazione saggia pensata per proteggerlo. (…)