L’opinione: “Stadio Franchi capolavoro architettonico. Preservarlo per le generazioni future”

Bernardo Gianni, abate a San Miniato al Monte e punto di riferimento spirituale per la città di Firenze, si è espresso sulle pagine di Repubblica in merito al caso Franchi. Di seguito un breve estratto della sua analisi:

Mi permetto di entrare nel vivace dibattito sulle sorti dello stadio Artemio Franchi. La struttura è un capolavoro di architettura di Pier Luigi Nervi. In esso ci è dato di riconoscere la cifra, la misura, la sostanza di una tradizione di bellezza che è stata destinata non solo alla nostra presente fruizione, ma anche a quella di chi in tempi futuri, non meno di noi, avrà il diritto di ammirare e la responsabilità di confrontarvisi.