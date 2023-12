Svolta Padovani, ma chi paga? Al Franchi occorre posticipare i cantieri

L’arrivo di due offerte per i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi ha accelerato il dialogo tra il comune di Firenze e la Fiorentina. La società viola però, per bocca del dg Joe Barone, chiede lo stop all’avvio dei cantieri finché non saranno definite alcune questioni. Lo si legge nel pezzo dedicato alla questione stadio sul Corriere Fiorentino. Ieri è definitivamente tramontata l'ipotesi di trasloco temporaneo al Castellani, per bocca della stessa sindaca di Empoli. Si fa largo invece la soluzione stadio temporaneo al Padovani, ma Barone ha sollevato molte perplessità. È percorribile la soluzione di continuare a far giocare la Fiorentina nel suo stadio finché non sarà pronto il Padovani? Gli accordi siglati tra Comune e club viola prevedono che, con l’inizio delle opere, da giugno 2024 lo stadio sia completamente a uso esclusivo di chi effettua gli interventi. Il bando di gara prevede tempi e disponibilità dell’impianto definiti, per le ditte che effettueranno le opere. Pertanto occorrerebbe una proroga alle scadenze imposte per le opere finanziate coi fondi del Pnrr.