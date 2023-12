L’idea della Fiorentina è chiara: “Stoppate i lavori al Franchi”

La Fiorentina ha chiesto al Comune di Firenze di fissare l'inizio dei lavori per la ricostruzione del nuovo “Franchi” quando il “Padovani” sarà in grado di ospitare le partite della squadra viola, soluzione alternativa e temporanea in uno stadio al massimo da 15mila posti e di per sé un problema solo considerando, ad esempio, gli abbonati viola (quest'anno oltre 17mila, ma spesso sopra i 20mila). E’ la strada indicata dal club di Commisso per impedire che la Fiorentina debba traslocare da Firenze per due, lunghissimi anni, ovvero per la durata prevista dei succitati lavori, limitando in parte una clamorosa anomalia calcistica e non solo: ovvero, costringere una squadra a giocare lontano da casa anche le partite in casa da calendario, con tutti gli effetti che ne conseguirebbero intanto sulla regolarità del campionato e non in second’ordine sull’aggravio economico ai danni della società e dei tifosi per le rispettive esigenze. Adesso l’istanza sarà rivolta ufficialmente anche al Governo, ben sapendo tutte le parti in causa che l’Unione Europea ha posto come “conditio sine qua non” che la ricostruzione sia conclusa entro il 2026 per poter beneficiare dei fondi all’interno del Pnrr (151 circa i milioni al momento stanziati, da individuare il “recupero” dei 55 inseriti nei Piani Urbani Integrati prima concessi e poi definanziati). Ieri il Comune di Firenze ha reso noti i nomi dei due soggetti che hanno depositato le offerte relative al bando della gara d’appalto per la “riqualificazione del Franchi” e sono la C.D.S costruzioni s.p.a. Brescia e il costituendo R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese) con capogruppo COBAR s.p.a. Bari e SAC s.p.a. Roma: adesso la Commissione (presidente ing. Filippo Cioni, membri arch. Giorgio Caselli e ing. Giacomo Parenti) valuterà se i requisiti sono stati soddisfatti e poi stabilirà per punteggio la migliore delle due offerte assegnando l’appalto entro il 31 dicembre. Lo riporta Il Corriere dello Sport.