Solo rinnovi ad ampio raggio: priorità a Castrovilli. Le conferme e i dubbi

Il Corriere dello Sport si sofferma su tutte le mosse della Fiorentina in vista della prossima stagione. Tanti sono i giocatori che vanno in scadenza e la società viola ha in mente piani diversi per ognuno di loro. Sirigu e Venuti non continueranno la loro avventura in viola, mentre Saponarasi trova in mezzo a tanti dubbi. La stessa cosa vale per Castrovilli, dove si aspettano degli aggiornamenti nei prossimi giorni. Igor (cercato con insistenza dal Fulham) e Duncan non rientrano nei piani viola. Molto più incerto, invece, il destino di altri giocatori: tra i pali Cerofolini potrebbe essere confermato come vice Terracciano (o molto più probabilmente come riserva di chi arriverà dal mercato al posto dell’ex Empoli) mentre in difesa viaggiano verso la conferma sia Ranieri che Terzic. E se, restando sulla mediana, non pare in discussione la permanenza di Bonaventura (anche per l’ex Milan esiste una clausola per prolungare il suo accordo fino al 2025), sembra ormai scontato l’addio di Amrabat, il cui entourage ha già fatto sapere di non voler procedere al rinnovo.Chiusura con l’attacco, dove sono due gli elementi in scadenza, ovvero Jovic e Kouame. Ad oggi, pare molto più probabile il prolungamento dell’ivoriano che quello del serbo che potrebbe tuttavia rimanere fino alla naturale scadenza dell’accordo.