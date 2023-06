Amrabat ha scelto, ma la Fiorentina spera nell’asta: saranno giorni decisivi

La Fiorentina parte da 30 milioni e spera in un'asta per alzare il prezzo del cartellino. Amrabat però non ha dubbi e vuole volare in Spagna dove troverebbe la squadra dei suoi sogni

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla vicenda che riguarda il futuro di Sofyan Amrabat. Sarà il tormentone dell'estate della Fiorentina, con tante squadre pronte a far pazzie partendo dal Bayern Monaco, fino al Barcellona. Ed è proprio il club spagnolo la prima scelta del marocchino. Xavi lo vuole per rinforzare il proprio centrocampo, ma i problemi causati dal Fair Play finanziario frenano la trattativa. La Fiorentina parte da 30 milioni e spera in un'asta per alzare il prezzo del cartellino. Amrabat però non ha dubbi e vuole volare in Spagna dove troverebbe la squadra dei suoi sogni, con un allenatore che a gennaio avrebbe fatto di tutto per portarselo con se al Barcellona.