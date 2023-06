Sfoltire la rosa, la Fiorentina ci prova: due giocatori messi sul mercato

. Ma il marocchino non sembra essere l'unico destinato a dire addio alla Fiorentina. Infatti, due giocatori in particolare non sembrano riscontrare le volontà di Italiano e della società: Sottil e Duncan

La Nazione si sofferma sulla gestione della rosa della Fiorentina. Come spesso accade, per vedere degli acquisti bisogna prima cedere. In casa viola, rimane vivo il tema Amrabat che lascerà Firenze con molta probabilità. Ma il marocchino non sembra essere l'unico destinato a dire addio alla Fiorentina. Infatti, due giocatori in particolare non sembrano riscontrare le volontà di Italiano e della società: Sottil e Duncan. Il primo magari anche in prestito. Entrambi, in ogni caso, vorrebbe avere più spazio e minuti a disposizione. Insomma, siamo solo all’inizio.