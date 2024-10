Rep: “Senza fare calcoli”. Palladino in Europa alla ricerca di segnali positivi

Crescere nelle difficoltà. Ci aveva scherzato Raffaele Palladino qualche giorno fa, dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio. Una battuta che aveva rivelato - scrive Repubblica - il suo stato d’animo dopo i primi mesi di lavoro in viola. Un allenatore che per la prima volta si approcciava a una realtà differente, più intrigante ma anche con maggiori richieste e pressioni. Alzare l’asticella in campionato, tenere vive le altre due competizioni in ambito europeo (Conference League) e in ambito italiano (Coppa Italia). La classifica non può dirsi certo accattivante e la ricerca di identità e gioco prosegue nella speranza che possano arrivare presto nuovi segnali positivi. Domani sera, però, si alzerà il sipario sul palcoscenico internazionale. Il brivido dei playoff è alle spalle, con quel doppio confronto con la Puskas Akademia risolto soltanto ai rigori al termine di una prestazione davvero non all’altezza di quanto sperato. Il girone unico di Conference, prima volta nella sua storia con questa formula, chiamerà la Fiorentina a non fare calcoli. Meglio piazzarsi nelle prime posizioni e non scivolare nella palude di chi rischia.