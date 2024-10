Kayode e quel pensiero solo abbozzato: così ci perdono tutti

La Conference toglie, la Conference dà? — A conti fatti, da quei due scivoloni, Kayode, nelle idee di Palladino, avrebbe dovuto disputare appena sette minuti in casa della Puskas Akademia. Intendiamoci, non si contesta la scelta del tecnico di affidarsi a Dodo in tutto e per tutto, visto che, specie nelle ultime uscite, l'ex Shakhtar è stato tra i migliori in campo. E magari, con una League Phase abbastanza morbida in Conference, arriveranno anche delle occasioni per il classe 2004 arrivato dal Gozzano, a partire da giovedì contro i New Saints. Il punto è un altro.

Un'idea rimasta tale — Aston Villa, Tottenham, Brentford. Sono tre squadre che, nel corso degli ultimi mesi, si sono fatte segnalare su Kayode, interessate alla sua velocità e al suo fisico. Non è un segreto che Daniele Pradè ha pensato seriamente di accettare la proposta degli ultimi, lo ha dichiarato lui stesso in conferenza stampa alla fine della sessione estiva: "Personalmente ho anche pensato di cederlo, ma il presidente non lo avrebbe mai voluto e io non ho avuto neanche il coraggio di chiederglielo. In più Kayode ha tanti margini di crescita e non credo che il passaggio in Premier sarebbe stata la scelta giusta per lui".

E per la Fiorentina? — Già, perché alla fine della fiera bisogna anche pensare a cosa è meglio per il club. La visione è a lunghissimo termine e prevede un Kayode titolare dopo che il ciclo del classe 1998 Dodô (26 anni, tutt'altro che sul viale del tramonto) sarà finito? Oppure si conta molto sul fatto che il percorso nelle coppe darà spazio alle seconde linee? Bene, ma quando le partite cominciano ad essere da dentro o fuori occorrono i titolari. Non ci sono gironi in Coppa Italia, per ben che vada Kayode giocherà agli ottavi con l'Empoli e poi, sempre che si passino, si parlerà già di quarti di finale, potenzialmente contro la Juventus. Figurarsi se Palladino potrà fare turnover. Se non ci saranno cambiamenti significativi nello stato delle cose, Kayode vedrà abbassarsi il suo valore di mercato nei prossimi tre mesi, ben al di sotto dei 20-22 milioni che il Brentford ha offerto tra prestito e obbligo di riscatto. Quindi ci perde Kayode, che siede e siederà in panchina per la maggior parte dell'autunno, ci perde la Fiorentina a livello economico e sì, ci perde anche la Nazionale Under 21, che non può verosimilmente contare su un ragazzo che non gioca. Ripetiamo quello che è il nocciolo della questione: Kayode non deve giocare per forza, se Dodo è meglio di lui; ma visto che è una riserva, perché non vendere una riserva a ben 22 milioni e rinforzare la formazione in altre posizioni? Davvero la risposta è "perché il presidente non avrebbe voluto"?