Fiorentina-The News Saints sarà una sfida per pochi intimi visto c he a ieri erano circa 9 mila i biglietti venduti e sulla carta nemmeno gli avversari sembrano di primissimo livello, eppure il primo impegno del girone di Conference League rappresenta un banco di prova importante per molti elementi della rosa viola.

L’avventura europea della Fiorentina, la terza consecutiva che comincia con la gara di domani contro i gallesi del New Saints, è infatti un’occasione buonissima per chi ha giocato meno di mettersi in mostra, e saranno almeno in quattro (se non di più) a sperare di poter crescere nella considerazione del tecnico.