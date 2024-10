SOS difesa: in tre squalificati, Pongracic a mezzo servizio. Gioca Moreno?

Palladino dovrà affrontare la sfida al The New Saintscon una vera emergenza in difesa. E stavolta - scrive Repubblica Firenze - niente a che vedere con le difficoltà della fase difensiva o con lo schieramento che da tre può passare a quattro. A mancare, in termini di numeri, sono niente meno che i giocatori a disposizione. Domani sera saranno assenti, per squalifica, Quarta, Ranieri e Comuzzo. Hanno rimediato la sanzione nella gara di ritorno dei playoff e dunque salteranno la prima del girone. Un problema, considerando che Pongracic è rimasto fuori dai convocati nelle ultime due gare per un affaticamento muscolare e che soltanto ieri è tornato ad allenarsi in maniera regolare. Oggi la rifinitura, che scioglierà ogni dubbio sulla sua presenza. Palladino dovrà pensare alla prima gara europea, certo, ma anche alla sfida di campionato domenica prossima al Franchi contro il Milan. L’altro difensore a disposizione è Matias Moreno, classe 2003 arrivato in estate dal Belgrano per circa 5 milioni di euro. In patria raccontano di un potenziale talento, abile in entrambe le fasi. Piede destro, quasi due metri d’altezza e un inserimento da accelerare dalla necessità di dare forma alla difesa dei viola.