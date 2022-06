Ritorno al futuro: i nomi dal mercato che uniscono Italiano e la Fiorentina

Idee, mercato e una traccia di un nuovo contratto. Questo quanto si aspetta La Nazione dall'incontro tra Italiano e la Fiorentina , in programma domani . Il quotidiano tende ad escludere scossoni, in virtù delle belle parole spese dal tecnico nei confronti di Rocco Commisso, nell'intervista a Dazn . Inoltre dalla società filtrano sensazioni positive che parlano di un incontro per gettare le basi delle strategie del club. La variabile del contratto, in scadenza nel giugno 2023 , resta da non sottovalutare. Soprattutto perché un accordo più lungo sarebbe la garanzia di fiducia e programmazione.

Il mercato viene di conseguenza, con molti dei nomi che circolano sui quali esiste una convergenza di idee fra Italiano, il dg Barone e gli uomini mercato viola, Pradè e Burdisso. Piace molto Gollini, tornato all'Atalanta, ma resta in piedi anche la soluzione Vicario dal Cagliari. via Empoli. Con la Dea è in piedi anche il prestito di Lovato (SCHEDA) che tornerà a Bergamo, dopo la parentesi a Cagliari. Restando in Sardegna, il giornale parla di possibili sviluppi sul futuro di Joao Pedro (SCHEDA), in tempi non troppo lunghi.