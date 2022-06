Italiano, domani l’incontro con la società: tutte le ipotesi di mercato

Si entrerà - scrive Repubblica Firenze - nella profondità delle scelte riconducibili all’allenatore su ogni singolo calciatore. Da Torreira (davvero complicato un suo eventuale ritorno in viola) a Milenkovic che ha il contratto in scadenza nel 2023. E poi il laterale destro che dovrà raccogliere l’eredità di Odriozola: in prima fila c’è Dodô (SCHEDA), di proprietà dello Shakhtar, con una valutazione attorno ai 15 milioni di euro. Ci sarà spazio anche per un’analisi su Quarta, finito ai margini in questa stagione merito anche della crescita di Igor. La sensazione è che se arrivasse un’offerta congrua per il centrale argentino, arrivato nel 2020, il club la prenderebbe in seria considerazione.