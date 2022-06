Di Marzio: “Clima sereno tra Fiorentina e Italiano, su Belotti viola freddi”

Durante la trasmissione di Sky Sport Calciomercato - L'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato anche della Fiorentina, del suo allenatore Vincenzo Italiano e di un giocatore spesso accostato ai viola, ovvero, Andrea Belotti. Il giornalista ha detto: "In molti hanno creato un caso parlando di dissidi tra la società gigliata ed il proprio mister, in realtà il cielo sopra Firenze è sereno e le due parti andranno avanti insieme. Anzi, a breve verrà riconosciuto al tecnico l'ottimo lavoro svolto quest'anno, con tanto di prolungamento ed adeguamento economico, per poi programmare insieme la prossima stagione. Belotti? Oggi il Monaco ha fatto un sondaggio, di sicuro per ora la Fiorentina è poco interessata a questa pista. Per Bellanova i viola avevano offerto 7 milioni ma l'Inter ha superato quella proposta inserendo anche dei giovani interessanti da dare appunto al Cagliari".