Ricci, per l’Empoli non è incedibile: Corsi pronto ad ascoltare le offerte per il suo gioiello

Sulle pagine de Il Tirreno, in ottica mercato, si analizza il futuro di Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli ormai da tempo nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riporta il quotidiano, però, non ci sarebbero stati nuovi contatti tra i due club. Ciò non toglie che, se dovesse arrivare un’offerta considerata all’altezza, Corsi la prenderebbe in considerazione. Ricci non è incedibile, nonostante l’Empoli sia in piena corsa per la promozione in Serie A.

