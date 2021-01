Kouamé, l’avventura a Firenze è già finita? Il Torino pensa a lui e ad un altro viola

Fra le situazioni più complicate da gestire in questo mercato di gennaio c’è anche quella di Kouamé. L’attaccante ivoriano, reduce da un inizio di stagione non certo positivo in maglia viola, potrebbe essere ceduto a gennaio. Gli estimatori, come vi raccontiamo da qualche giorno, non mancano per l’ex Genoa e fra questi nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Torino. Come si legge su Tuttosport, infatti, i granata sono a caccia di un attaccante da affiancare a Belotti e il calciatore viola sarebbe balzato in cima alla lista di Vagnati, in alternativa a Defrel del Sassuolo. Sullo sfondo resta anche Pavoletti del Cagliari.

Anche sul centrocampo, il DS granata potrebbe guardare in casa Fiorentina: piace Duncan, ma è un piano B rispetto a Rade Krunic del Milan, considerato attualmente il primo obiettivo sul taccuino.