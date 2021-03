Prandelli e il rapporto con la squadra: dai malcontenti per i metodi alle rotture

Stando a quanto riferisce Il Corriere Fiorentino, emergono sempre più dettagli sul complicato rapporto tra Cesare Prandelli e la squadra. I giocatori, ad esempio, non condividevano a pieno i metodi di lavoro del tecnico di Orzinuovi. Poche sessioni video, scarso studio degli avversari, troppi singoli trascurati. Queste alcune delle lamentele che però, nessuno, ha mai manifestato apertamente al tecnico. Per non parlare delle vere e proprie rotture, come quelle con Amrabat e Biraghi. Per questo lo spogliatoio viola oggi sembra risollevato dal ritorno in panchina di Beppe Iachini, anche se non mancano le ruggini passate tra alcuni giocatori viola ed il tecnico marchigiano.