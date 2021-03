Vitale a VN: “Scelte di Prandelli non supportate. Vi racconto cosa mi disse su Vlahovic”

Le dimissioni di Cesare Prandelli hanno scosso Firenze e l’ambiente viola. L’ex d.s. dell’Empoli Pino Vitale ha espresso le sue opinioni sull’addio del mister in esclusiva per ViolaNews:

Pino, cosa pensa dell’addio di Prandelli?

Dare le dimissioni in Italia non è facile, molto probabilmente Cesare avrà avuto i suoi motivi. E’ stata sicuramente una scelta sofferta, è un avvenimento che mi dispiace. Mi sarebbe piaciuto vedere il mister portare a termine la stagione, non so cosa lo abbia spinto a lasciare. All’interno del club sapranno i motivi, se l’ha fatto per problemi di salute o per altre questioni

La squadra non sembra così triste per l’addio del mister…

Sono convinto che i giocatori fossero per l’allenatore, non so poi se internamente c’è stato qualche problema con qualcuno. Non sono in grado di poterlo dire

Cosa lascia in eredità Prandelli alla Fiorentina?

Ha trasmesso grande attaccamento alla Fiorentina che in passato gli ha regalato tante soddisfazioni. Lo stress della situazione molto probabilmente lo ha portato a prendere decisioni che forse non sono state supportate da altri. Prandelli è un professionista serio e le sue scelte non sono state dettate dal tifo

Vlahovic sarà l’ultimo regalo di Prandelli a Firenze?

La prima volta che ho parlato con il mister, ancora prima che prendesse in mano la squadra, mi rivelò che avrebbe voluto puntare tutto su Vlahovic. I risultati gli hanno dato ragione, grazie a questa scelta e al sostegno dei compagni Dusan è esploso

Iachini è l’uomo giusto per salvare la Fiorentina?

Se accetta di tornare in bocca al lupo

Crede che davvero il rapporto di Prandelli con il calcio sia finito?