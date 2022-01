Pradé, niente Isco: si lavora alle uscite. Amrabat, colloquio col Torino?

Il Ds gigliato ha smentito l'interesse per Isco, il mercato della Fiorentina adesso si concentra sulle uscite: Amrabat e Benassi

Daniele Pradè , a margine della presentazione di Piatek , ha affrontato anche alcuni temi relativi al mercato. Il Ds viola ha voluto precisare su Isco : «Questi giorni ci hanno visto protagonisti di tante voci relative a Isco, non sappiamo nemmeno chi siano i suoi agenti…su di lui non c’è nulla». Un modo per ribadire come la Fiorentina adesso sia concentrata esclusivamente sulle uscite. I primi esuberi sulla lista di Pradé sono Sofyan Amrabat e Marco Benassi , ai margini del gruppo allenato da Vincenzo Italiano.

Il Corriere dello Sport precisa come le richieste “vere” ci siano soprattutto per il centrocampista marocchino, impegnato in Coppa d’Africa. L'ex Verona gode ancora di un'alta credibilità tecnica. In Italia piace a Cagliari e Torino: la partita di domani potrebbe essere l’occasione utile per parlarne. Non solo, ha pretendenti anche in Spagna, Betis ed Espanyol, e in Olanda, Twente e Feyenoord. I granata sono ancora avanti (la carta Juric è fondamentale). Chi è interessato ad Amrabat sa che la Fiorentina accetta il prestito fino a giugno, solo a condizione sia seguito dall’obbligo di riscatto, intorno ai quindici milioni.