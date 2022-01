Dal Marocco: non solo Italia, per Amrabat c’è anche una pista spagnola

Dopo un inizio di stagione in ombra a Firenze, Amrabat potrebbe essere uno dei primi giocatori viola ad essere ceduto

Torino, Sampdoria e Cagliari, ma non solo. Per Sofyan Amrabat - secondo quanto riporta il media marocchino DM Sport - si sarebbe fatto avanti anche l'Espanyol guidato dal tecnico Vicente Moreno, attualmente undicesima forza in Liga.

In questo momento il centrocampista ex Verona è impegnato col Marocco in Coppa d'Africa.