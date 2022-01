VN – Amrabat conteso da tre club. La Fiorentina detta le condizioni

Il punto sulla cessione di Amrabat: la Fiorentina non vuole cederlo in prestito, senza la garanzia di un riscatto obbligato

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione si muovono le acque attorno a Sofyan Amrabat. Sampdoria, Cagliari e Torino hanno chiesto informazioni alla Fiorentina. La Fiorentina è stata chiara con le pretendenti: il marocchino, impegnato in Coppa d'Africa, partirà solo in prestito con obbligo di riscatto. No, dunque, al semplice diritto da esercitare, a discrezione della società acquirente.