L’altro mercato: Amrabat, Benassi e Kokorin in uscita

Dopo gli arrivi di Ikonè e Piatek, la Fiorentina dovrà pensare alle uscite

Non sarà facile trovare una sistemazione al russo, se non a costo zero. Come vorrebbe il Khimki, l'unico club che ha mostrato un finitimo interesse a patto di ottenere lo svicolo, altrimenti oltre gli Emirati Arabi da fine carriera non si va. Entro il mese Kokorin lascerà Firenze.