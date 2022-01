Pradè smentisce: “Su Isco non c’è nulla. Piatek operazione sotterranea”

Le parole di Daniele Pradè durante la presentazione di Krzysztof Piatek: su Isco arrivano smentite

Durante la presentazione di Krzysztof Piatek ha preso la parola anche il direttore sportivo viola Daniele Pradè, che parte con una smentita: "In questi giorni ci sono state tantissime voci su Isco, noi non sappiamo nemmeno chi sono gli agenti e non c'è nulla: tranquillizziamo tutti coloro che ce l'hanno chiesto".