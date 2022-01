Piatek: “Pronto a convincere il mister, qui per restare”. Su Vlahovic e Jovetic…

Il centravanti polacco si presenta ai tifosi e alla stampa

Gabriele Moschini

La Fiorentina ha presentato oggi Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco, con un passaggio in Italia al Milan e al Genoa, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito vi riportiamo in diretta le sue dichiarazioni:

Sul perchè della scelta viola e l'interesse del Genoa: "Non voglio parlare tanto di Genoa. Lì c'è il mio cuore, ma sono qui e sono molto felice. Ho molta voglia di dimostrare il mio valore. Questo è un grande prgetto e la squadra gioca veramente un calcio offensivo. Per me è importante"

Sul ritorno in Italia: "Sono un giocatore che segna e aiuta la squadra. Qua giochiamo 4-3-3 e con una punta. Ma per me è importante dimostrare il mio valore in allenamento per cercare di far cambiare idea al mister"

Su Jovetic: "Stefan è un mio grande amico. Abbiamo un grande rapporto. Lui mi ha detto solo cose positive di Firenze, anche per questo sono qui. Ripeto, sono molto felice di essere tornato"

Sull’esultanza: "Il pistolero è tornato “on fire”.Sono pronto per tutto. La mia pistola adesso è al Franchi, vediamo cosa succede".

Su Vlahovic: “E’ un grande attaccante e ha fatto tanti gol. Anche io ho dimostrato tanto in Italia: sono un giocatore che segna. Penso che possiamo anche giocare insieme”

Sull'Europa: "Siamo sulla strada giusta. Vediamo... Tutto è possibile"

Sulla maglia numero 19 e la coesistenza con Vlahovic: "E' un numero importante perchè col Milan ho fatto tanti gol. Giochiamo 4-3-3 però ho visto che al mister piace cambiare. Sono pronto a tutto. Sia per giocare titolare che per aiutare la squadra entrando dalla panchina"

Sulla dirigenza viola: "Per me è importante tornare in Italia. Questa era un'offreta molto buona. Qui c'è futuro, voglio restare. Ma prima dovrò dimostrare tutto sul campo."

Sui mondiali e Dragowski: "Ho parlato con Dragowski per sapere cose su Firenze e la squadra.

Su Cesare Prandelli: "E' stata una persona molto importante. Un grande allenatore, una persona incredibile."

Sulle differenze tra il calcio tedesco e italiano: "In Italia c'è tanta tattica, in Germania ci sono squadre più aperte con tanti spazi e per giocare in profondità. "

Sulla concorrenza in Nazionale: “Voglio giocare in Nazionale. Ci sono Lewandoski e Milik, ma penso di poter giocare anche con loro. Giochiamo i play off contro la Russia, voglio essere al massimo della forma”

Sulla crescita rispetto al suo primo arrivo in Italia: "Sono un calciatore migliore, sicuro. Ho fatto molta esperienza"

**Termina la conferenza stampa**