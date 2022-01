Fiorentina, mercato ad alta velocità. Piatek colpo intelligente per 2 motivi

Il commento sul mercato in entrata Viola

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport troviamo un fondo a firma Alberto Polverosi che si concentra sulle operazioni in entrata messe a segno dalla Fiorentina. ve ne proponiamo alcuni passaggi:

"Il mercato sprint del club viola ha davvero sorpreso per tempismo, qualità delle scelte e intelligenza delle operazioni. (...) La società ha acquistato Ikoné, giocatore di notevole livello tecnico, giovane, ma già con esperienze internazionali, per aggiungerlo a Gonzalez, Callejon, Sottil e Saponara. Se Ikoné è un acquisto ottimo, Piatek è un acquisto intelligente."

"È vero che il centravanti polacco nei due anni trascorsi con l’Herta Berlino in Bundesliga non ha più raggiunto i livelli della Serie A (...) ma è puro vero che il livello del giocatore è fuori discussione. A 25 anni, va solo rilanciato."

"Piatek è un acquisto intelligente per diverse ragioni. Prima di tutto perché è l’attaccante che serviva come vice di Vlahovic. (...) La seconda ragione è legata alla cessione a fine stagione di Vlahovic: nei prossimi cinque mesi, Piatek avrà la possibilità di dimostrare il suo valore, ovvero dovrà far capire all’allenatore e ai dirigenti se davvero può essere il successore del capocannoniere della Serie A."