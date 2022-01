Dal CS: la Fiorentina torna ad allenarsi, contro il Torino non ci sarà Piatek

Viola in campo in vista del Torino, contro i granata gli unici indisponibili saranno i due contagiati da Covid

In attesa di conoscere in via ufficiale quando si giocherà Torino-Fiorentina, la squadra viola ha ripreso ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Vincenzo Italiano nella giornata di venerdì ai suoi ragazzi. L'undici che potrebbe scendere in campo lunedì all'Olimpico Grande Torino potrebbe non essere troppo distante da quello che avrebbe affrontato l'Udinese, con tutto il gruppo al completo tranne i due giocatori ancora alle prese con il Covid. Per la gara contro i granata non ci sarà l'ultimo arrivato, Krzysztof Piatek che ancora non ha disputato neanche un allenamento con i nuovi compagni.