Pezzella: “Pronti a rinascere con Iachini. C’era sempre qualcosa che creava difficoltà…”

Il capitano, ed autentico trascinatore in campo della Fiorentina, ha parlato nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport-Stadio. Molti i temi trattati tra passato, presente e futuro. L’argentino ci tiene particolarmente a ringraziare i numerosi tifosi che hanno assistito alla seduta a porte aperte, definendolo un momento che ha lasciato il segno nel cuore dei giocatori. Quest’ultimi, a detta di Pezzella, sono stati messi di fronte alle proprie responsabilità in questo periodo complicato. Adesso il gruppo è pronto a reagire con energia sotto la guida di Iachini. Analizzando nel dettaglio ciò che non ha funzionato negli ultimi mesi racconta: «Fino alla seconda giornata la squadra non era al completo, nel calcio non ce n’è mai abbastanza tempo. C’erano le prestazioni, con una squadra per lo più abituata a proporsi attraverso un modulo. Dopo di che, poi, la discesa si è fatta ripidissima, c’era sempre qualcosa dietro l’angolo pronto a creare nuove difficoltà».

Riguardo a Iachini, Pezzella parla di un senso di cattiveria sportiva trasmessa dal primo colloquio telefonico. Definendo la squadra pronta a rinascere sotto la sua impronta tecnico-tattica. Poi vira sul Bologna definito una squadra forte, mentre su Mihajlovic e la sua malattia spiega: «Ci sono momenti che ti segnano, a volte in maniera indelebile. A noi è successo con Davide Astori, che ciascuno si porterà dietro a prescindere da dove andrà a giocare. Per Mihajlovic il calcio è vita»

In chiusura, un elogio ed alcuni consigli riservati a Dusan Vlahovic. Uno dei giovani gigliati che ha stupito maggiormente durante questa prima metà di stagione. Il capitano suggerisce di non prestare attenzione al ciclone mediatico e di continuare a lavorare al massimo, ricordando gli elogi ma anche le critiche.