Pessina: “Franchi monumento estremamente ben conservato”. Fond. Nervi: “Un gioiello”

Torna a parlare Andrea Pessina. E anche stavolta le sue dichiarazioni – riprese dal Corriere Fiorentino – sono destinate a far discutere. “Lo stadio Franchi è un’opera fondamentale anche perché è estremamente ben conservata, ha subìto poche manomissioni soltanto negli anni Novanta e conserva intatto il fascino del suo geniale progettista che fu Pier Luigi Nervi”, ha dichiarato ieri il soprintendente alle Belle Arti di Firenze durante un incontro online sulla pagina Facebook della Manifattura Tabacchi dal titolo “Cinema Nervi”. Una presa di posizione che va in direzione contraria rispetto a quanto dichiarato dal sindaco Nardella e confermato dallo studio dell’Università di Firenze sul Franchi, concordi sul constatare un “problema di sicurezza” nella struttura che fa da cornice alle partite casalinghe della Fiorentina.

Pessina ha poi aggiunto sempre in riferimento al Franchi: “Lo stadio è importante perché rappresenta la prima opera che proiettò Nervi sul palcoscenico internazionale, la straordinaria innovazione di questo edificio che noi definiamo senza paura monumento venne colta da tutti, tanto che Michelucci definiva Nervi come uno dei sommi protagonisti dell’architettura contemporanea”. Ed Elisabetta Margiotta Nervi, segretario generale dell’associazione che si prefigge di tutelare e valorizzare l’opera di Nervi, ha aggiunto: “Firenze ha bisogno di conoscere meglio Nervi per amarlo di più, speriamo di riportare sotto gli occhi dei fiorentini questa meravigliosa struttura e portare un fato di luce su questo gioiello del Novecento che merita sempre di essere tutelato e amato”.