Franchi, difficile un via libera totale. Ma la Fiorentina rimane ferma sulle sue posizioni. Adesso…

Il Corriere Fiorentino riepiloga quanto avvenuto ieri, con le parole di Nardella in risposta alla lettera degli archistar sullo stadio Franchi. Alla fine del pezzo, il quotidiano avverte: servirà un dialogo. Perché le condizioni dell’impianto non sono adeguate, ma soprattutto perché il Ministero difficilmente avallerà una demolizione dopo tante alzate di scudi. Eppure la Fiorentina ha deciso per uno stadio adeguato, dunque se non sarà possibile intervenire come si vuole sul monumento Franchi, continuerà a pagare l’affitto mentre si guarda intorno. Dalla Sinistra viene invocato il Consiglio Comunale, ma la partita è ancora ben lontana dal fischio finale.