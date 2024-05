Nzola-Belotti, molto più che un ballottaggio. Ad Atene chance per l’angolano?

La stagione di M’Bala Nzola da La Repubblica viene paragonata ad un'altalena. Arrivato in Estate su indicazione di Vincenzo Italiano, si è ritrovato riserva prima e fuori dai convocati poi per “ problemi personali”. Scavalcato nelle gerarchie da Andrea Belotti, grazie anche al gol all'esordio e alle prestazioni di sacrificio. Anche il Gallo però non ha portato l'apporto di gol sperato ad inizio gennaio, segnandone solo 2. E allora il due Marzo è rinato Nzola, con il gol vittoria nella delicatissima sfida contro il Club Brugge e una determinazione praticamente mai vista a Firenze. Da quel momento nell'angolano sembra essersi sbloccato qualcosa e infatti nelle ultime tre gare di campionato ha giocato più minuti che nelle precedenti dodici in totale. Mettiamoci dentro il rigore procurato in Belgio e il gol, molto bello, della sfida di venerdì con il Napoli e il gioco è fatto. Sicuramente la scarsa condizione fisica del Gallo ha influito molto sulle scelte di Italiano, ma Nzola ha sfruttato l’occasione e adesso qualche dubbio in più per Atene il tecnico lo avrà.