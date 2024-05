Maradona Jr: “Italiano? Profilo giusto per il Napoli. Ecco perché”

"Ieri il pareggio è stato il risultato più giusto. Il Napoli ha fatto una prima mezz'ora buona, poi in un quarto d'ora è riuscito a distruggere quanto di buono fatto prima. L'x è servito a poco sia al Napoli che alla Fiorentina, comunque. Se il Napoli non vuole andare in Conference League? È complicato rispondere a questa domanda. La Conference League è comunque una coppa europea e dà soddisfazioni, ma credo che per il budget e per quello che ha fatto il Napoli in questi anni, la squadra debba puntare alla Champions League. Garcia poteva essere tenuto? Sicuramente ha fatto meglio di Mazzarri e Calzona. Io torno però indietro: si doveva fare di tutto per confermare Spalletti. In alternativa, trovare un allenatore che conoscesse bene l'ambiente e la squadra. Poi ha influito anche qualche scelta tecnica, come gli arrivi di Nathan e Lindstrom al posto di Kim e Lozano. Italiano? Lo stimo molto e mi piace osservarlo. La Fiorentina perderà molto quando non ci sarà più. Se arriverà Palladino, però, sarà comunque ben sostituito. Italiano al Napoli? Credo sia il profilo giusto per un progetto a lungo termine. Ho visto la Fiorentina varie volte quest'anno comunque, anche perché ci sono giocatori che ho nel cuore, come Martinez Quarta e Beltran (ex River Plate, squadra di cui sono tifoso), Nico Gonzalez e Mandragora. Il vero ruolo di Beltran? Secondo me, è una seconda punta. Lui ha bisogno di un attaccante di peso al quale possa girare intorno. Nel sistema di Italiano, io lo vedo più da sottopunta. In Argentina faceva la prima punta, ma dopo è arrivato qui in Europa dove c'è un'altra fisicità. Posso assicurarvi, comunque, che è un giocatore molto forte, l'ho seguito molto".