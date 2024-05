Gazzetta: “Firenze adesso ama Nzola. La finale conferma per il futuro”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla "rinascita" di M'bala Nzola. L'attaccante della Fiorentina sembra un giocatore rinato, appunto e adesso Vincenzo Italiano può finalmente sorridere dopo mesi difficili. Le ultime partite saranno decisive per l'ex Spezia che è molto lontano dai 15 gol segnato lo scorso anno, ma che allo stesso tempo si sta confermando un punto di riferimento. Firenze sta riempendo di amore e sostegno Nzola, prima allo stadio e poi sui social. La sua parabola dalle critiche di inizio anno ai "problemi personali" mai ben specificati sembrava seguire un ritmo discendente abbastanza preoccupante. E invece no. Rimane un papabile titolare per la finale di Atene e potrebbe essere l'ultima mossa per conquistare definitivamente Firenze per oggi ma soprattutto per il futuro.