Non solo Nico, in attacco scalpita anche Ikoné. Il dato sui biglietti venduti

C'è anche la gara di domani tra Fiorentina e Twente tra gli argomenti trattati stamattina dal Corriere dello Sport-Stadio. Sul fronte formazione, il primo cambio sarà in porta: a difendere la porta viola nell'andata del play-off di Conference League dovrebbe esserci Terracciano , scelta presa a prescindere dalla prestazione di Gollini contro la Cremonese. Igor rischia addirittura di non essere convocato, possibile prima volta dall'inizio per Dodo . Sicuri del posto Biraghi a sinistra e Milenkovic al centro, e forse verrà confermato anche Quarta . A centrocampo resta in dubbio Zurkowski , mentre Duncan sta bene e potrebbe essere impiegato così come Mandragora .

In avanti chances per Ikoné e soprattutto per Nico Gonzalez che dovrebbe giocare dal primo minuto, dopo la panchina iniziale domenica scorsa. Sottil e Bonaventura ieri hanno fatto smaltimento e recupero, ma ad ora non si è registrano problemi per loro, anche se potrebbero riposare nella logica della turnazione. Ancora del tutto aperto il ballottaggio fra Jovic e Cabral. Al momento sono stati venduti circa 10.000 biglietti per la partita di domani sera alle 21, ricordando che la Curva Ferrovia per questa occasione rimarrà chiusa. Circa 2.000 invece sono i tagliandi già acquistati dai tifosi olandesi .