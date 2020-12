Nelle sabbie mobili: Fiorentina sempre più giù, ora la retrocessione è ad un passo

Un’altra domenica bestiale, scrive stamattina Il Corriere Fiorentino. La Fiorentina senza idee, priva di gioco e scarica di orgoglio ha incassato i colpi di un’Atalanta che sta facendo i conti con una crisi di spogliatoio. Soprattutto è arrivata un’altra sconfitta: adesso sono tre su quattro gare nella gestione Prandelli. Fra le varie mancanze, anche Ribery e Callejon lasciati in panchina dal primo minuto insieme a Castrovilli. E a sorpresa l’allenatore ha rispolverato Eysseric, tornato titolare oltre due anni dopo l’ultima volta. Una mossa quasi provocatoria che non ha dato i frutti sperati, tanto che alla fine della partita, dopo altri tre gol subiti e davanti a una prestazione vuota di contenuti e di orgoglio, anche il presidente Commisso ha perso la pazienza.

Dal suo studio di New York, da cui ha assistito alla partita, Rocco ha telefonato infuriato a Joe Barone. La decisione del patron è stata netta e pesante: ritiro immediato in vista della partita con il Sassuolo. Tutto un altro approccio rispetto alla scorsa settimana quando Prandelli aveva concesso due giorni senza allenamenti di gruppo ai giocatori per riprendersi dallo stress di una situazione che sta sfuggendo di mano. E così la squadra oggi si ritroverà al centro sportivo e poi, invece del consueto ritorno a casa, i giocatori andranno in hotel per preparare da subito la delicatissima sfida di mercoledì. Un tentativo di dare una scossa a tutta la squadra. Anche a Prandelli che aveva preparato la partita contro l’Atalanta con una strategia chiara: arroccarsi indietro per poi provare a pungere in contropiede, ma non ha funzionato.