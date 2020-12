Anche su La Nazione troviamo il commento al 3-0 subito ieri dalla Fiorentina in casa dell’Atalanta. Il migliore alla fine à il portiere, scrive Angelo Giorgetti. Difficile trovare spunti incoraggianti che spostino il senso di un confronto fra una squadra che gioca al calcio e un’altra che prova a resisterle. Prima o poi, uno spiraglio per passare ci sarà. E infatti così è stato, nonostante il tentativo di Prandelli di irrobustire le fasce. Il gol di Gosens alla fine del primo tempo ha fatto riprecipitare la Fiorentina nella propria fragilità, del resto già messa in evidenza ieri dalla netta differenza di valori in campo. L’Atalanta perfino senza Gomez e Ilicic ha messo sotto senza problemi una Fiorentina senza Ribery e Callejon. Pezzella e Milenkovic – entrambi cercati dal Milan la scorsa estate – sono stati protagonisti in negativo dei primi due gol.

La situazione è sempre più complicata, raramente si era visto un clima così compromesso a livello di compattezza. La società ha fatto sapere di “essere furibonda”. Tutti, a cominciare da Commisso e Barone, hanno motivi per ritenere che i giocatori debbano dare risposte diverse sul campo; e siccome evidentemente non si riescono, la scelta è stata quella di portarli in ritiro da stasera. Fosse stato per Commisso, la squadra sarebbe rimasta in clausura da ieri sera, ma motivi logistici hanno impedito di avviare subito il ritiro. Comunque la si veda, il clima è pessimo. E mentre i tifosi non sanno più con chi prendersela, avendo esaurito in pratica il giro dei bersagli (giornalisti compresi) la sensazione è che prima o poi si arriverà al confronto finale, finora rimandato.