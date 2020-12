Fiorentina, il progetto non si vede. E ora il ritiro per riordinare le idee

Questa mattina su Repubblica troviamo il commento alla giornata vissuta dalla Fiorentina, ieri battuta 3-0 dall’Atalanta. Il quotidiano propone un raffronto fra i nerazzurri – che non solo possiedono un centro sportivo all’avanguardia, uno stadio ristrutturato e anche un progetto tecnico decisamente ben avviato – e i viola, per i quali tutto questo fatica decisamente a vedersi. Un buon punto di partenza sono sicuramente gli 80 milioni investiti a Bagno a Ripoli, ma servirebbe di più: soprattutto un disegno ampio che attiri i calciatori anche ambiziosi vogliosi di un salto di qualità. E invece, dopo undici giornate, la Fiorentina si ritrova in ritiro, da oggi.

E poco importa che Prandelli abbia provato a dare un segnale facendo giocare chi sta meglio, lasciando in panchina Ribery, Castrovilli e Callejon scegliendo Eysseric. Le note liete sono ben poche e la classifica è lì impietosa a dimostrarlo: appena sopra la zona retrocessione anche per demerito di chi sta dietro come Torino e Genoa. E all’orizzonte Sassuolo, Verona e Juventus, non proprio clienti facili. E ancor prima il ritiro, per provare a rimettere insieme almeno qualche tassello di questo complicato puzzle.